Bellator Paris Results: Patchy Mix vs. Magomed Magomedov [UPDATED LIVE]

REDEMPTION IN PARIS FOR "THE BEST" πŸ”₯



CΓ©dric DoumbΓ© stops Jaleel Willis in the first round and sets up a matchup with Anthony Pettis! πŸ‘€#BellatorParis | LIVE NOW

