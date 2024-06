PFL 5: Clay Collard vs. Mads Burnell fight card, channel guide, betting odds

🚨 π—˜π—”π—₯π—Ÿπ—¬ π—•π—˜π—§π—§π—œπ—‘π—š 𝗒𝗗𝗗𝗦 𝗔π—₯π—˜ π—Ÿπ—œπ—©π—˜ 🚨



Whose side are you on for Fight Night? πŸ€”



B2YB: πŸ“·@DKSportsbook



[#PFLRegularSeason | Fri, June 21 | 5pm ET on ESPN+ | 8pm ET on ESPN] pic.twitter.com/sOT93b987r